Conferenza stampa Vanoli alla vigilia di Jagiellonia Fiorentina: «Chi fa parte di questo gruppo deve sentirsi addosso la responsabilità. Su Fortini dico questo»

Conferenza stampa Vanoli alla vigilia di Jagiellonia Fiorentina: le dichiarazioni verso il match dei playoff di Conference League

In conferenza stampa alla vigilia di Jagiellonia Fiorentina, Paolo Vanoli ha presentato così l’andata dei playoff di Conference League.

JAGIELLONIA – «È una partita importante, vogliamo passare ma anche sapere che sarà una doppia sfida, dobbiamo essere lucidi per quel che riguarda una sfida difficile, su un campo complesso con condizioni climatiche rigide. Dovremo saper superare le difficoltà, sarà un esame importante contro una squadra prima in classifica e cresciuta tanto sul piano internazionale. Conosciamo la nostra situazione in campionato, è un pensiero che c’è, inutile nasconderlo. Ma domani sarà importante».

MOMENTO IN SERIE A – «Chi fa parte del gruppo Fiorentina deve sentirsi addosso la responsabilità. Quando c’è l’occasione, che siano 5 minuti o una partita intera, devi sempre sapere che maglia indossi».

FORTINI – «Lo reputo un giovane con grandi prospettive che deve migliorare tanto. Il quinto può farlo bene, ma da terzino ha grossi margini di miglioramento. Ad un giovane vanno perdonati gli errori, anche se nella nostra situazione non è semplice. Queste voci di mercato un po’ ti condizionano soprattutto se sei giovane e io ci ho messo del mio, perché in allenamento l’ho massacrato. Ora però vedo un altro Fortini, più sereno e più rilassato».