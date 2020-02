Conferenza stampa Villar: «Pressione? Chi non la regge faccia altro»

Conferenza stampa Villar, il nuovo acquisto della Roma si presenta direttamente dal centro sportivo di Trigoria: le sue parole

Gonzalo Villar, nuovo acquisto della Roma, si è presentato in conferenza stampa direttamente dal centro sportivo di Trigoria. Ecco le dichiarazioni del centrocampista ex Elche:

«Vorrei ringraziarvi per l’accoglienza che abbiamo ricevuto, del direttore sportivo, dell’allenatore e dei compagni. L’ambientamento procede bene ed ho molta voglia di lavorare. Ruolo? Mi sento più a mio agio col numero 8 con un mediano difensivo accanto. Ho giocato anche mezzala e sono pronto a giocare in qualsiasi posizione del centrocampo quando il mister mi chiederà di giocare. Pressione? C’è in una piazza come Roma, ma in ogni grande club. Noi siamo pronti a questa pressione ed è giusto che chi non la regge si dedichi ad altro. L’arrivo? Molto è dipeso dalla mia voglia di venire alla Roma e che non si riusciva a chiudere, per fortuna tutto è andato bene. Il salto per me è grande, sono pronto a dimostrare il mio valore. Stiamo cercando casa e ci stiamo ambientando. Abbiamo giocato pochi minuti, io solamente nella prima. Ora sta a noi lavorare duro per dimostrare di essere giocatori importanti per la squadra».