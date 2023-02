Conferenza stampa Zaffaroni: «Ci davano per spacciati, ma per la salvezza ci siamo»

Conferenza stampa Zaffaroni, l’allenatore del Verona analizza la sfida contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni

Marco Zaffaroni, allenatore del Verona, in conferenza ha parlato del prossimo match contro la Fiorentina.

A CHE PUNTO E’ IL VERONA – «Quando siamo partiti in questo percorso c’era una situazione molto complicata, per noi quasi compromessa. Allora nessuno avrebbe scommesso un euro sul Verona, mentre oggi abbiamo fatto ricredere qualcuno. Ora il rischio è che ci sia un piccolo rilassamento per un risultato che però non vuol dire niente. Il prossimo step è aumentare l’intensità e la qualità del gioco. Non ci dobbiamo rilassare. La situazione infortunati è la stessa della scorsa settimana».

FIORENTINA – «Al di là delle difficoltà nel fare punti, la Fiorentina è sempre una squadra forte. All’interno di un campionato capita di non raccogliere i punti che meriti. Io ho visto tante partite della Fiorentina, squadra di qualità e ben organizzata, con un allenatore che è al secondo anno di lavoro. Per noi sarà una gara difficile, non dovremo pensare alle nostre avversarie per la salvezza ma dobbiamo concentrarci solo sulla gara. Serviranno intensità e attenzione».