Conferenza stampa Zanetti: «Non mi aspetto sorprese. Caputo? Non gli chiedo i gol»

Conferenza stampa Zanetti, l’allenatore dell’Empoli parla alla vigilia della sfida contro l’Udinese: le sue dichiarazioni

Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha così parlato in conferenza in vista del match con l’Udinese.

RIPRESA – «Sicuramente è un’incognita per tutti, posso dire come l’abbiamo gestita noi. Non ci siamo mai fermati, anche mentalmente non abbiamo mai staccato la spina. Un tasto su cui ho battuto molto è stato quello della mentalità, così da non farci trovare sorpresi. La squadra ha sempre risposto, onorando al meglio tutte le amichevoli. Volevamo mantenere lo stato di forma, non mi aspetto novità particolari sotto questo aspetto o anche mentalmente».

CAPUTO – «Intanto Caputo lo abbiamo voluto fortemente, per lui parlano i numeri e il cuore che mette sempre in campo. Ha la maglia dell’Empoli tatuata addosso. Ci servirà per aumentare l’anima del gruppo, aumenta le nostre doti offensive. Non gli ho chiesto di fare gol per salvarci, ma di mettersi a disposizione umanamente e tecnicamente per i compagni».

UDINESE – «Storicamente l’Udinese è una squadra che viene costruita con fisicità e talento, è ostica da affrontare per chiunque. Ha mantenuto per tante partite il passo delle squadre top, sta facendo un campionato importante. Sarà una partita di una difficoltà alta, ma l’Empoli può metterla in difficoltà. Anche noi siamo ostici».