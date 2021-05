Zidane glissa: «Futuro? Non perdiamo tempo, non voglio parlarne»

Zinedine Zidane è totalmente concentrato sulla gara contro il Villareal per coltivare le speranze vittoria della Liga: le parole del tecnico

Il Real Madrid domani affronterà il Villareal: vittoria per sperare in una caduta dell’Atletico Madrid per conquistare la Liga. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

CONTRO IL VILLAREAL – «La strada è stata dura. È una partita speciale e siamo arrivati qui ​​per dare tutto. Lasceremo tutto in campo. Sappiamo che giocheremo contro una squadra che gioca molto bene, ma proveremo a prendere i tre punti. Nel 2017 abbiamo vinto nell’ultima partita. Ecco perché il calcio è così bello. L’importante è dare tutto. Penso che abbiamo dato tutto. Lo hanno fatto tutti quelli che lavorano per la squadra. Vedremo cosa succede domani, se sarà un 10 o un 9,5».

RESTA AL REAL? – «Alla fine, la cosa più importante non sono io. L’importante è la squadra e cosa succederà domani. Ciò che ci incoraggia è la partita di domani. Siamo concentrati sulla partita. Con tutto quello che è successo. quest’anno, abbiamo ancora 90 minuti di qualità rimanenti per ottenere LaLiga. Giocheremo domani e l’importante è quello. Più tardi vedremo. Non è il momento di parlarne. Continuità? Non solo io, ma anche quello che farà il club. Mettiamo tutta l’energia nella partita di domani. Non perderemo tempo a parlare di ciò che accadrà il prossimo anno».