Il Chelsea di Conte ha battuto i rivali del Manchester United in finale di FA Cup: la gara è stata decisa da Eden Hazard

Nell’ambiente Chelsea si sussurrava che l’addio di Antonio Conte dipendesse dal risultato di Chelsea-Manchester United, finale di FA Cup. Beh, il manager italiano si è preso una soddisfazione doppia battendo Josè Mourinho e riscattando la sconfitta patita la scorsa stagione per mano dell’Arsenal. Allora finì 1-2, con reti di Diego Costa, Alexis Sanchez ed Aaron Ramsey, stavolta 1-0, con Eden Hazard che ha trasformato un calcio di rigore al minuto 22. I blues hanno saputo capitalizzare al meglio le occasioni create, mentre i red devils hanno qualcosa da recriminarsi vista la mole di gioco e tiri in porta creati.

Conte ha vinto alla sua maniera, soffrendo e mettendo in campo una squadra, schierata col 3-5-1-1, quadrata e compatta. La vittoria in FA Cup mancava al Chelsea dal lontano 2012 e, con quella di oggi, fanno 8 titoli: guidano la speciale classifica l’Arsenal con 13 e proprio lo United che segue a 12. Da segnalare la prestazione di Oliver, il celeberrimo direttore di gara di Real Madrid-Juventus, che non fischia un chiaro calcio di rigore a favore del Chelsea: Moises s’incunea in area ed Ashley Young tocca nettamente di mano. 1 Premier League ed 1 FA Cup in due anni di Conte potrebbero bastare per la riconferma. Abramovich, che dici?