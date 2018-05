Premier League, i verdetti: niente Champions League per Conte

Si è concluso ufficialmente il campionato di Premier League 2017/2018: il Manchester City vince il titolo, tutti i verdetti ufficiali

Si conclude ufficialmente il campionato inglese di Premier League 2017/2018 con le gare della giornata numero 38 tutte giocate in contemporanea alle ore 16. Questo pomeriggio gli ultimi verdetti definitivi del campionato vinto con largo anticipo dal Manchester City di Pep Guardiola. Il Manchester United di Mourinho chiude al secondo posto in classifica e si qualifica per la prossima edizione della Champions League. Così come il Tottenham di Pochettino che chiude ufficialmente al terzo posto in classifica.

Crolla, invece, il Chelsea di Antonio Conte che perde 3-0 in casa del Newcastle: ne approfitta il Liverpool di Klopp che chiude al quarto posto in classifica dopo il 4-0 sul Brighton e si qualifica ufficialmente alla prossima Champions League. Chelsea che chiude il campionato al quinto posto in classifica. Stoke City, Swansea e West Bromwich le formazioni retrocesse nella seconda divisione inglese. Scarpa d’oro a Mohamed Salah, mentre il portiere del Manchester United, lo spagnolo David De Gea, ha vinto il titolo dei ‘clean sheet’. L’ultimo verdetto: il centrocampista belga del Manchester City, Kevin De Bruyne, è il miglior Playmaker della stagione 2017/2018.