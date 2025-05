Conte torna alla Juve? De Maggio svela un clamoroso retroscena! Ecco l’indiscrezione sul suo contratto…di casa a Napoli!

Conte alla Juve? De Maggio svela un retroscena da non credere! C’è l’indiscrezione sul suo contratto…di casa a Napoli! Le ultime

Walter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss e noto tifoso del Napoli, ha rivelato un’indiscrezione che potrebbe cambiare le prospettive future di Antonio Conte. Secondo quanto riportato, un dettaglio insolito legato al contratto d’affitto della sua casa potrebbe avvicinarlo nuovamente al Napoli e, al tempo stesso, allontanarlo dalla Juventus. Un elemento curioso che alimenta le speculazioni sul futuro del tecnico.

PAROLE – «Dalle informazioni che abbiamo ricevuto, il contratto della casa di Antonio Conte sarebbe in scadenza il 30 giugno. Da quanto ci dicono il tecnico avrebbe esercitato l’opzione per averla in affitto per un altro anno».