Conte Napoli, il futuro rimane in bilico: la piazza e non solo spingono per restare, ma la Juve rimane in attesa

Il futuro di Antonio Conte è ad un bilico: a Napoli si lavora per convincerlo a rimanere, dall’altra parte lo aspetto la Juve

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli resta in bilico, sospeso tra la passione travolgente di una città che si è innamorata di lui e il richiamo potente della Juve, che lo tenta con un ritorno dal sapore familiare. Durante i festeggiamenti per lo Scudetto, intervistato dalla Rai, Conte ha lasciato trapelare quanto sia rimasto colpito dall’atmosfera unica che si respira sotto il Vesuvio: «Questo entusiasmo e questa passione sono qualcosa di straordinario, difficilmente puoi trovarli altrove». Parole che suonano come un preludio struggente a un possibile addio. De Laurentiis, però, non si rassegna e proverà fino all’ultimo a trattenerlo. Come riportato dal Corriere dello Sport, oggi è in programma un incontro decisivo tra il tecnico, il presidente, il direttore sportivo Manna e l’ad Chiavelli, al rientro dalla visita al Papa: sarà il momento della verità. Sul tavolo, un progetto ambizioso da 200 milioni di euro, già inaugurato con l’arrivo imminente di Kevin De Bruyne e con la trattativa per Jonathan David in corso. Tutti, dallo staff a Lukaku, passando per la moglie Elisabetta, sperano che Conte resti: «Farò di tutto per convincerlo», ha promesso lei stessa ai tifosi.

Napoli si stringe attorno al suo condottiero, sperando che la sfilata trionfale sul Lungomare non sia stata il canto del cigno. Lukaku ha ribadito alla Rai la volontà di continuare a lavorare con lui: «Farò di tutto per farlo rimanere». Anche Lele Oriali, suo fidato collaboratore, ha confidato: «Non so ancora cosa farà il mister, ma io e la mia famiglia ci siamo trovati benissimo, glielo diciamo ogni giorno». Eppure, l’ombra dell’addio aleggia. De Laurentiis ha speso parole al miele durante la cena post-festeggiamenti: «Quest’uomo ci ha fatto vincere anche senza Kvara. Antonio merita ogni successo». Una frase che sa tanto di commiato. Se Conte dovesse decidere di lasciare, il presidente è pronto a virare su Massimiliano Allegri, individuato come il profilo ideale per proseguire il progetto tecnico.