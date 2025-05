De Laurentiis accende l’entusiasmo dei tifosi: «De Bruyne? Ha già comprato casa a Napoli»

Le parole di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sul possibile arrivo di Kevin De Bruyne: la dichiarazione che infiamma i tifosi

Kevin De Bruyne è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli, in quello che sarebbe uno dei colpi più clamorosi del mercato estivo. A confermarlo, pur mantenendo la dovuta cautela, è stato direttamente Aurelio De Laurentiis durante i festeggiamenti per lo Scudetto. Il presidente azzurro, intervistato dalla Rai a bordo del pullman scoperto che ha attraversato il Lungomare partenopeo tra la folla in festa, ha raccontato di un recente collegamento video con il fuoriclasse belga, la moglie e il figlio: «So che ha già verificato, o forse acquistato, una villa. È stata una scena bellissima: una coppia, anzi un “triplete”, con quel bambino straordinario». Un dettaglio che conferma quanto l’operazione sia in fase avanzata, anche se De Laurentiis ha frenato gli entusiasmi sull’ufficialità: «Non possiamo ancora darla come notizia certa. Finché non c’è qualcosa nero su bianco, noi restiamo seri e parliamo solo con i fatti».

A fare eco alle parole del presidente ci ha pensato il direttore sportivo Giovanni Manna, anche lui pronto a confermare il buon esito dell’operazione, pur senza sbilanciarsi troppo. «Ci stiamo lavorando da tanto – ha dichiarato – e siamo vicini al traguardo. Non vogliamo illudere nessuno, ma speriamo di regalare De Bruyne a questi tifosi». Un colpo, questo, che rappresenterebbe un vero e proprio salto di qualità per la squadra, reduce dalla vittoria del campionato e determinata a confermarsi ad alti livelli anche in Europa. «Dobbiamo alzare il livello della rosa – ha aggiunto Manna – e siamo abbastanza pronti». L’arrivo del centrocampista belga, simbolo del Manchester City e della nazionale, segnerebbe un cambio di marcia non solo tecnico ma anche d’immagine per il club partenopeo, pronto a capitalizzare il momento d’oro con un acquisto dal respiro internazionale. Ora si attende solo la firma per trasformare l’attesa in realtà.