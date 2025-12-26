Conte Napoli, si continuerà insieme anche dopo questa stagione? ADL ha preso una decisione importante. L’indiscrezione

Conte Napoli, l’idea di ADL è quella di continuare insieme tanto da avere pronto un contratto molto ricco da proporre al tecnico. Le ultime

Il Napoli continua a vivere un momento di grande entusiasmo dopo la conquista della Supercoppa Italiana, il secondo trofeo stagionale sotto la guida di Conte. L’arrivo del tecnico salentino ha portato una ventata di energia e determinazione all’interno dello spogliatoio, trasformando la squadra in un gruppo solido e competitivo su tutti i fronti. La vittoria del trofeo ha confermato quanto il lavoro di Conte stia incidendo positivamente, sia sul piano tattico che sul morale dei giocatori.

A tal proposito, Aurelio De Laurentiis sta valutando con attenzione la possibilità di blindare il proprio allenatore. L’esperto di calciomercato Nicolò Schira, attraverso il proprio profilo X, ha riportato come il presidente del Napoli consideri Conte un elemento fondamentale per il futuro del club. Secondo Schira, ADL sarebbe pronto a offrire un rinnovo contrattuale al tecnico con un aumento di stipendio, nella volontà di creare un ciclo duraturo di successi per la squadra partenopea.

La gestione di Conte ha portato risultati immediati, non solo sul campo, ma anche nella gestione del gruppo. Il tecnico salentino ha saputo creare un ambiente competitivo e motivato, valorizzando i singoli giocatori e implementando una filosofia di gioco efficace e aggressiva. Questo approccio ha convinto De Laurentiis della necessità di prolungare il rapporto con l’allenatore, puntando su continuità e stabilità.

Il progetto del Napoli con Conte alla guida non si limita ai risultati immediati, ma guarda al futuro. La società partenopea ambisce a costruire un ciclo vincente che possa consolidare la squadra tra le prime forze del calcio italiano e internazionale. La volontà di offrire un contratto rinnovato e più ricco dimostra quanto ADL creda nel lavoro dell’allenatore, riconoscendo il suo ruolo centrale nel percorso di crescita del club.

Il legame tra Napoli e Conte, nato dalla volontà di riportare la squadra a livelli competitivi elevati, si sta rafforzando con ogni vittoria e con ogni passo avanti in campionato e nelle coppe. La conferma di questo rapporto attraverso un rinnovo contrattuale con aumento di stipendio rappresenterebbe un segnale chiaro: il Napoli punta a costruire un futuro stabile e ambizioso, affidando la propria guida tecnica a uno degli allenatori più capaci del panorama italiano.

In sintesi, il successo recente in Supercoppa e la gestione impeccabile del gruppo rafforzano l’idea che Conte sia destinato a restare a lungo sulla panchina partenopea, con De Laurentiis pronto a garantirgli fiducia, supporto e stabilità economica per continuare a far crescere il progetto del club.