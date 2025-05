Conte Napoli, filtra ottimismo per la permanenza dell’allenatore: fissato un nuovo e decisivo incontro con De Laurentiis! E la Juve...

Conte Napoli, c’è ottimismo per la permanenza del tecnico: ci sarà un nuovo e decisivo incontro con De Laurentiis. E la Juve adesso…

La situazione legata ad Antonio Conte, in queste ultime ore, sembra aver preso una svolta inaspettata. Il tecnico dei partenopei, dato per vicino alla Juve, potrebbe invece rimanere al Napoli. Secondo Matteo Moretto, il recente incontro con Aurelio De Laurentiis ha aperto spiragli positivi per la sua permanenza in azzurro, alimentando l’ottimismo sulla sua conferma alla guida della squadra. Le ultime:

CONTE NAPOLI – «Ottimismo del Napoli per una permanenza di Antonio Conte in panchina. Nella giornata di oggi c’è stato un incontro tra l’allenatore e il presidente Aurelio De Laurentiis, e le sensazioni adesso sono positive. Presto nuovi colloqui».