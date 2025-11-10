Conte Napoli, legame sempre più a rischio? Incontro tra dirigenza e il tecnico pugliese dopo il ko di Bologna che decisivo per il futuro: i dettagli sull’incontro

Conte Napoli, legame sempre più a rischio? Previsto un faccia a faccia tra tecnico e dirigenza: così si deciderà il futuro dei campani

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, è previsto nelle prossime ore un faccia a faccia tra la dirigenza del Napoli e Antonio Conte. L’incontro, che si terrà a Castel Volturno, avrà lo scopo di analizzare nel dettaglio la situazione del club e capire se e come proseguire insieme dopo le recenti difficoltà.

La riunione arriva a pochi giorni dalla pesante sconfitta per 2-0 contro il Bologna al Dall’Ara, risultato che è costato agli azzurri il primo posto in classifica. Un passo falso che ha acceso il campanello d’allarme, non solo per il punteggio ma per la prestazione, giudicata sottotono sotto tutti gli aspetti: concentrazione, compattezza e spirito di squadra.

Conte e il Napoli al bivio

L’obiettivo dell’incontro sarà quello di discutere strategie e correttivi immediati per evitare che la crisi si allarghi. Conte, che si è assunto pubblicamente la responsabilità del momento difficile, ha parlato apertamente di una squadra “non più vera come un anno fa”, denunciando mancanza di cuore e passione.

La dirigenza, dal canto suo, vuole comprendere la disponibilità del tecnico a rilanciare il progetto e a riportare serenità nello spogliatoio, in un momento in cui i risultati e il gioco non rispecchiano le aspettative di inizio stagione.

L’esito del confronto determinerà le prossime mosse: dalla conferma della fiducia a Conte fino all’eventuale riflessione su soluzioni alternative, qualora non emergano segnali concreti di svolta.