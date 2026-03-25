Conte perde Lobotka, addio Napoli: bastano 25 milioni

Lobotka potrebbe essere arrivato all’ultimo atto della sua avventura a Napoli: sono sufficienti 25 milioni per acquistarlo

Mission Impossible: il Napoli di Antonio Conte proverà a rendere reale il sogno impossibile, ricucire lo strappo dall’Inter e tornare a vincere lo scudetto. Gli azzurri sono tornati a crederci grazie all’ultima serie di vittorie che sono coincise con il rallentamento dei nerazzurri: da 14 a 7 punti nel giro di poche giornate ed allora tutto può ancora succedere.

Molto si deciderà alla ripresa del campionato con il Milan che arriverà al Maradona e l’Inter che ospiterà la Roma: ridurre ulteriormente lo svantaggio significherebbe lanciare ufficialmente il guanto di sfida alla squadra di Chivu, altrimenti l’obiettivo diventerà blindare la Champions. E sarebbe comunque un traguardo importante, soprattutto tenendo conto di tutte le traversie che ha dovuto affrontare il Napoli.

La squadra di Conte è riuscita a tenere botta nonostante l’epidemia di infortunati che ha tolto al tecnico leccese per lunga parte della stagione i suoi big: senza Lukaku per mesi, senza de Bruyne e poi ancora fuori causa Anguissa, Neres, Di Lorenzo, Gilmour, McTominay. Una sequela impressionante che non ha risparmiato neanche Lobokta: lo slovacco ha avuto tre diversi infortuni ed è stato fuori due mesi. Una batosta per Conte visto che lo slovacco è uno dei perni del Napoli. Un perno che potrebbe dire addio a fine anno.

Calciomercato Napoli, Lobotka via con la clausola

Non è certa, infatti, la permanenza di Lobotka al Napoli. Con il contratto in scadenza nel 2027, le trattative per il prolungamento di contratto non sono ancora decollate e potrebbero anche finire su un binario morto.

(Instagram Stanislav Lobotka) – Calcionews24.com

Entrambe le parti riflettono sulla possibilità di separarsi con il club che monitora Perrone come sostituto e lo slovacco che è finito nel mirino anche della Juventus dell’ex Spalletti. In caso di addio, il prezzo è già stabilito: 25 milioni di euro. Sarebbe questa la cifra della clausola presente nel contratto del calciatore, una cifra che rende Lobotka appetibile per le big d’Europa.

Sarà quindi un’estate calda per il Napoli e lo slovacco: il 32enne potrebbe essere all’ultimo anno in azzurro, una separazione che farebbe rumore ma che potrebbe accontentare tutti. Prima però c’è un campionato da terminare e Conte vuole farlo nel migliore dei modi: provare a vincere ancora lo scudetto o almeno restare in corsa fino alla fine e dimostrare che senza infortuni il bis tricolore sarebbe stato più che possibile.