Conte: «Pirlo allenatore? Vuol dire che sto invecchiando…» – VIDEO

Antonio Conte, nel corso della conferenza stampa pre Bayer Leverkusen, ha parlato anche di Andrea Pirlo, nuovo allenatore della Juve

CONTE SU PIRLO – «Sicuramente sono molto contento per Andrea, oltre a quello che mi ha dato calcisticamente è una persona eccezionale per la quale ho grandissimo affetto. Per il resto questa cosa che giocatori che prima allenavo sono diventati a loro volta allenatori mi fa pensare che sto diventando vecchio».