Conte rivela: «Volevo portare Koulibaly al Chesea, è un top»

Antonio Conte rivela un retroscena di mercato: ai tempi del Chelsea voleva portare in Premier League Kalidou Koulibaly

Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato di Kalidou Koulibaly.

LUKAKU KOULIBALY – «Stiamo parlando di un difensore che considero tra i due-tre più forti al mondo. Un giocatore molto forte che volevo portare al Chelsea. Un top che è anche cresciuto. E’ inutile che io presenti Koulibaly a Romelu, lo conosce. Lukaku è crescuto anche lui tantissimo, sarà un bel duello, ma per mettere in difficoltà l’avversario o il reparto bisognerà lavorare di squadra trovando in partita le soluzioni provate».