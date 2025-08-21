Conte: «Bis scudetto? Stiamo belli calmi. De Bruyne ha già capito che questo non è il City». Le dichiarazioni del tecnico azzurro

Inizia la nuova stagione del Napoli. I campioni d’Italia, guidati da Antonio Conte, faranno il loro esordio sabato alle 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il neopromosso Sassuolo, tornato in Serie A dopo un solo anno di purgatorio. Per gli azzurri si preannuncia un’annata impegnativa, con la duplice responsabilità di difendere lo scudetto e affrontare la nuova e dispendiosa Champions League.

Le sfide non mancano, a partire dalla gestione dell’attacco. Il recente infortunio di Romelu Lukaku ha infatti scompaginato i piani del club, costretto a tornare sul mercato e a rivalutare le gerarchie offensive. Alla vigilia del campionato, Antonio Conte ha concesso un’intervista a Sportmediaset, toccando i temi principali della stagione imminente e smorzando gli entusiasmi riguardo la possibilità di un bis tricolore in azzurro.

«Se nessuno finora c’è riuscito significa che il coefficiente di difficoltà è proprio alto, per cui dobbiamo stare belli calmi. Dobbiamo volare basso e far parlare gli altri. Pensiamo fare i fatti. In questo periodo emergono le parole degli esperti che fanno le griglie e giudicano il nostro mercato, ma noi siamo concentrati su quello che dovremo fare in campo».

Conte ha poi speso parole importanti per i nuovi acquisti, Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca, con quest’ultimo che avrà l’onere di sostituire Lukaku in questo avvio di stagione. «Nel precampionato tutti gli allenatori affermano di aver lavorato bene. Ciò che conta è che gli altri possano vedere il Napoli come un avversario nella lotta per lo scudetto. De Bruyne ha subito colto la differenza tra questa realtà ed il City e si è calato con umiltà nell’ambiente. Lucca è stato preso per aiutare la squadra e per crescere alle spalle di Lukaku, vedremo quello che riuscirà a dare».