Conte stizzito ai giornalisti: «Prendete il fischietto e allenate voi» – VIDEO

Antonio Conte ha risposto in maniera stizzita in conferenza stampa ad alcune domande

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, durante la conferenza stampa post partita contro lo Shakhtar Donetsk, che ha sancito l’eliminazione dalle coppe europee dei nerazzurro, ha risposto in maniera stizzita ad alcune domande.

«Lo Shakhtar, così come all’andata, ha fatto una partita prettamente difensiva. Penso che ha dell’incredibile il fatto che non siamo riusciti a fargli un gol. È strano anche che cambino questo modo di giocare, li avevo visti contro l’Atalanta l’anno scorso e giocavano in maniera molto più propositiva. Più di mettere tre punti e due esterni offensivi, non riesco a capire. È giusto a volte farsi prendere il fischietto e fare gli allenatori».