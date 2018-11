Conte vs Chelsea è muro contro muro: vuole 26 milioni!

Non si trova ancora l’accordo tra Chelsea e Antonio Conte: l’ex tecnico bianconero chiede alla società bianconera addirittura 26 milioni

Continua la guerra tra Antonio Conte e Chelsea. Secondo quanto riferisce Sky Sports, l’ex commissario tecnico ha rifiutato la proposta del club londinese di incontrarsi per trovare un accordo extragiudiziale con la società inglese. L’allenatore salentino reclama il pagamento dell’ultimo anno di contratto (10,4 milioni di euro) e il risarcimento per i danni morali, per una cifra totale di 26 milioni, mentre il Chelsea ribatte di aver licenziato Conte per giusta causa.

Dalla gestione di Diego Costa, che avrebbe poi portato a una cessione all’Atletico Madrid nel gennaio scorso per un prezzo poco congruo, al ritardo nelle conferenze stampa, passando per la sua mancata presenza ad alcuni eventi legati agli sponsor e ai parcheggi della sua vettura nel posto sbagliato al centro sportivo di Cobham.