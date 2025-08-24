Convocati Atalanta, la lista completa di Juric per la prima giornata di campionato - Calcio News 24

Convocati Atalanta: rientra Ederson, ancora out Lookman, Kolasinac e Bakker

L’Atalanta ha diramato l’elenco ufficiale dei convocati in vista della partita di questa sera. Tra le notizie principali spicca il ritorno a disposizione di Éderson, centrocampista fondamentale nello scacchiere di Juric, mentre continuano a essere indisponibili Ademola Lookman, Kolasinac e Bakker.

L’assenza di Lookman pesa, considerando il suo contributo offensivo in questa stagione. Kolasinac e Bakker, entrambi out per problemi fisici, lasciano scoperto il reparto difensivo sulle fasce. Tuttavia, la lista dei Convocati Atalanta presenta diverse alternative, tra giovani promettenti e giocatori d’esperienza.

Ecco nel dettaglio i convocati dell’Atalanta:

Portieri : Marco Carnesecchi (29), Francesco Rossi (31), Marco Sportiello (57)

: Marco Carnesecchi (29), Francesco Rossi (31), Marco Sportiello (57) Difensori : Raoul Bellanova (16), Giovanni Bonfanti (94), Berat Djimsiti (19), Isak Hien (4), Odilon Kossounou (3), Giorgio Scalvini (42), Davide Zappacosta (77)

: Raoul Bellanova (16), Giovanni Bonfanti (94), Berat Djimsiti (19), Isak Hien (4), Odilon Kossounou (3), Giorgio Scalvini (42), Davide Zappacosta (77) Centrocampisti : Lorenzo Bernasconi (47), Marco Brescianini (44), Charles De Ketelaere (17), Marten de Roon (15), Éderson (13), Mario Pašalić (8), Lazar Samardžić (10), Nicola Zalewski (59)

: Lorenzo Bernasconi (47), Marco Brescianini (44), Charles De Ketelaere (17), Marten de Roon (15), Éderson (13), Mario Pašalić (8), Lazar Samardžić (10), Nicola Zalewski (59) Attaccanti: Ahanor Honest (69), Nikola Krstović (90), Daniel Maldini (70), Gianluca Scamacca (9), Kamaldeen Sulemana (7)

La rosa dei Convocati Atalanta mette in evidenza anche il mix tra giovani come Honest e Maldini e pedine già affermate come Scamacca, De Ketelaere e Zappacosta. Il ritorno di Éderson rappresenta una boccata d’ossigeno per il centrocampo, specie in una fase del campionato in cui ogni punto può risultare decisivo.

Marco Carnesecchi guiderà il reparto arretrato, mentre in avanti sarà Scamacca il punto di riferimento. Sarà interessante vedere se Gasperini opterà per un impiego immediato di Samardžić o se preferirà inserirlo a gara in corso.

Con una rosa così ampia e variegata, i Convocati Atalanta offrono al tecnico diverse soluzioni tattiche. La sfida di stasera rappresenta un test importante per misurare la condizione fisica e mentale della squadra, in vista degli ultimi impegni stagionali.