Convocati Bologna Fiorentina, la scelta finale su Kean: la lista completa di Vincenzo Italiano e di Paolo Vanoli per la sfida di Serie A

Domenica alle 15:00, lo stadio Dall’Ara ospiterà un Bologna-Fiorentina carico di emozione. La gara valida per la 21ª giornata si disputerà regolarmente nonostante il grave lutto che ha colpito il club toscano per la scomparsa del presidente Rocco Commisso. Sul campo, i Felsinei dell’ex Vincenzo Italiano cercano continuità dopo i segnali di risveglio infrasettimanali. I Gigliati, guidati da Paolo Vanoli, dovranno però fare a meno di Moise Kean: il centravanti della Nazionale è stato escluso dai convocati perché non ha ancora smaltito i problemi alla caviglia.

I CONVOCATI DEL BOLOGNA: Pessina, Ravaglia, Skorupski, Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.

I CONVOCATI DELLA FIORENTINA: Balbo, Braschi, Brescianini, Christensen, Comuzzo, Dodo, De Gea, Fagioli, Fazzini, Fortini, Gosens, Gudmundsson, Rospo, Kouadio, Lezzerini, Mandragora, Nicolussi C., Ndour, Parisi, Piccoli, Pongracic, Ranieri, Sohm, Solomon.

