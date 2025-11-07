Cagliari News
Convocati Cagliari per la sfida contro il Como, le scelte del tecnico rossoblù Pisacane in vista del match di Serie A – FOTO
Si avvicina il calcio d’inizio di Como-Cagliari, match valido per l’11ª giornata della Serie A 2025-2026, in programma sabato 8 novembre alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia. I rossoblù di Fabio Pisacane hanno ultimato la rifinitura al CRAI Sport Center di Assemini e si preparano alla trasferta in Lombardia, con l’obiettivo di conquistare un risultato positivo e dare continuità al proprio cammino in campionato
L’allenatore Fabio Pisacane ha diramato la lista dei ventiquattro convocati per la sfida contro il Como, in calendario sabato 8 novembre allo stadio Giuseppe Sinigaglia con fischio d’inizio alle ore 15.
