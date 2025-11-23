Como News
Convocati Como, la lista completa dei convocati di Cesc Fabregas per la sfida contro i il Torino della dodicesima giornata di Serie A: ben quattro gli indisponibili
Convocati Como, la lista ufficiale di Fabregas per il match di Serie A contro il Torino: confermati gli assenti, saranno quattro. Gruppo quasi al completo
Nessuna sorpresa per quanto riguarda gli assenti del Como, che si prepara alla trasferta dello Stadio Olimpico Grande Torino contro il Torino, gara valida per il dodicesimo turno di Serie A. Il tecnico Cesc Fabregas, ex centrocampista di Barcellona, Arsenal e Chelsea, ritrova infatti un gruppo quasi al completo, con le uniche defezioni già annunciate: Diao, Sergi Roberto, Dossena e Goldaniga, tutti indisponibili per problemi fisici.
Il resto della rosa è a disposizione dell’allenatore spagnolo, che punta a dare continuità al percorso della squadra lombarda in questo avvio di campionato. Il Como si presenta a Torino con un mix di esperienza e qualità, tra profili affermati e giovani in crescita.
Di seguito la lista completa dei convocati scelta da Fabregas:
Portieri: Butez, Vigorito, Cavlina.
Difensori: Kempf, Alex Valle, Jacobo Ramon, Alberto Moreno, Posch, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van Der Brempt.
Centrocampisti: Caqueret, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha.
Attaccanti: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Addai, Cerri.
Il Como punterà sull’esperienza di giocatori come Álvaro Morata, attaccante spagnolo classe 1992, e sulla dinamicità di profili come Douvikas e Kuhn, con l’obiettivo di mettere in difficoltà il Torino di Ivan Juric. Per Fabregas si tratta di una gara importante per valutare la crescita della sua squadra in un test impegnativo su uno dei campi più complessi della Serie A.
Torino, Baroni in conferenza pre Como: «Ismajli assente, Fabregas avversario duro. Paleari o Israel? Ecco chi gioca»
Como, Fabregas sicuro: «Morata come Henry. Il gol arriverà presto»
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: «Yildiz ha comportamenti da leader di squadra, è lo spacca moduli e schemi. Italia? Sono convinto che arriverà ai Mondiali»
Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Serie A (Andrea Bargione inviato...