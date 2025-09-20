Convocati Cremonese, le scelte di Davide Nicola in vista del match contro il Parma - Calcio News 24

Convocati Cremonese: i 23 scelti da Nicola per la sfida col Parma. La situazione attuale

La Cremonese ha ufficializzato la lista dei convocati per la sfida contro il Parma, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26. L’incontro è in programma domani, sabato 21 settembre, alle ore 15:00 allo stadio Tardini. A comunicarlo è stato il club grigiorosso attraverso i propri canali ufficiali.

Sono 23 i convocati della Cremonese, scelti dal tecnico Davide Nicola, che dovrà fare a meno di alcuni elementi importanti, ma potrà contare su un gruppo competitivo e ben distribuito tra i reparti.

Portieri:

Audero, Silvestri, Nava

Difensori:

Pezzella, Barbieri, Baschirotto, Bianchetti, Floriani Mussolini, Ceccherini, Terracciano, Faye, Folino

Centrocampisti:

Zerbin, Collocolo, Vandeputte, Grassi, Bondo, Lordkipanidze

Attaccanti:

Johnsen, Moumbagna, Vazquez, Bonazzoli, Sanabria

Tra i convocati della Cremonese non figura Jamie Vardy, ancora alle prese con un problema fisico. A confermare l’assenza è stato lo stesso Nicola in conferenza stampa: «C’è grande voglia di integrare sia Vardy che Sarmiento nel gruppo, ma al momento dobbiamo essere prudenti. I carichi di lavoro svolti finora rischiavano di diventare troppo pesanti, per cui abbiamo optato per un programma specifico di prevenzione infortuni. Sono affaticati e proseguiranno la preparazione individuale anche questa settimana».

Buone notizie invece per Barbieri, che torna nell’elenco dei disponibili: «Finalmente potrà respirare di nuovo il clima partita», ha aggiunto Nicola. Anche Payero, ancora assente, è sulla via del rientro: «Dalla prossima settimana sarà arruolabile, è già intorno all’80% della condizione».

I convocati della Cremonese rappresentano un mix tra esperienza e giovani promesse. In particolare, in attacco, Nicola potrà contare su un reparto vario e completo, con giocatori come Sanabria, Bonazzoli e Johnsen pronti a dare il loro contributo. A centrocampo, occhi puntati su Grassi e Collocolo, mentre in difesa ci sarà nuovamente spazio per Faye e Baschirotto.

La Cremonese si prepara così a un test importante sul campo del Parma, con l’obiettivo di dare continuità al buon inizio di stagione. La lista dei convocati della Cremonese è il primo passo per costruire la prestazione: parola ora al campo.