Convocati Inghilterra Mondiale: i ventitré (più riserve) di Southgate sono stati annunciati da giovani tifosi in un video simpatico

L’Inghilterra ha reso noti i convocati per il Mondiale. A meno di un mese dalla rassegna di Russia 2018 ecco i precettati di Gareth Southgate, che vanno a rimpolpare la lista dei calciatori che vedremo alla coppa del mondo (leggi anche: LE CONVOCAZIONI DI TUTTE LE NAZIONALI PER I MONDIALI DI RUSSIA 2018). Ci sono alcune sorprese, ovvero le esclusioni di Joe Hart e di Jack Wilshere, così come la presenza di Fabian Delph e di Ruben Loftus-Cheek a centrocampo. La vera sorpresa, però, si può vedere in calce all’articolo: i convocati sono stati annunciati dai giovani tifosi con un video dal titolo “For the nation, by the nation“. Il video dura pochi minuti ed è molto simpatico, di seguito invece la lista dei convocati.

Portieri: Jack Butland (Stoke), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley). Difensori: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Gary Cahill (Chelsea), Kyle Walker, John Stones (Manchester City), Harry Maguire (Leicester), Kieran Trippier, Danny Rose (Tottenham Hotspur), Phil Jones, Ashley Young (Manchester United). Centrocampisti: Eric Dier, Dele Alli (Tottenham Hotspur), Jesse Lingard (Manchester United), Jordan Henderson (Liverpool), Fabian Delph (Manchester City), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea). Attaccanti: Jamie Vardy (Leicester), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Danny Welbeck (Arsenal) Harry Kane (Tottenham). Riserve: Tom Heaton (Burnley), James Tarkowski (Burnley), Lewis Cook (Bournemouth), Jake Livermore (West Brom), Adam Lallana (Liverpool).