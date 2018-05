Le convocazioni di tutte le nazionali per i Mondiali di Russia 2018

Ecco le convocazioni per i Mondiali di Russia 2018 di tutte le Nazionali: le rose complete, i convocati, chi gioca tra le squadre partecipanti alla rassegna

Il Mondiale sta per cominciare e, come di consueto, cominciano ad essere diramate le liste dei convocati in vista della spedizione di Russia 2018 che per le trentadue nazionali qualificate avrà inizio a partire dal 14 giugno 2018 (prima partita Russia-Arabia Saudita) ed si concluderà il 15 luglio successivo con la finalissima presso lo Stadio Luzniki di Mosca. Non ci sarà, come ormai tristemente noto, la nostra Italia, ma saranno comunque parecchie le presenze “italiane” (ovvero i giocatori militanti nel nostro campionato) che faranno capolino durante la rassegna. Diamo dunque un’occhiata a tutti i giocatori che prenderanno parte (anche solo dalla panchina) alla prossima manifestazione, ricordando che le uniche limitazioni per le convocazioni di questo Mondiale riguarderanno – ovviamente – la nazionalità dei giocatori (anche naturalizzati, purché abbiano passaporto di quella nazione e siano dunque convocabili) ed il loro numero: 23 (di cui tre portieri) comunicati alla FIFA entro il 4 giugno, dopo una prima pre-selezione di circa 35 pre-convocati comunicati alla FIFA entro il 14 maggio 2018 (ma alcune selezioni potrebbero renderla nota pubblicamente anche poco prima dell’inizio del ritiro).

