Convocati Italia, gli azzurri affronteranno tre amichevoli e oggi Mancini diramerà la lista dei giocatori: Balotelli verso il rientro, no a Candreva e Chiellini

Italia-Arabia Saudita, Italia-Francia e Italia-Olanda sono le tre amichevoli che attendono la Nazionale prima del rompete le righe definitivo. Non andremo al Mondiale e quindi sarà un giugno difficile, ma almeno è iniziato il nuovo corso dell’Italia e potremo vedere come sarà la Nazionale di Roberto Mancini. Già oggi, sabato 19 maggio, dovrebbero arrivare i primi convocati per le amichevoli degli azzurri. Non dovrebbero esserci grosse rivoluzioni o sorprese: si sa già dell’esclusione di Buffon, mentre dovrebbe tornare Balotelli tra i precettati. Niente Candreva, no pure a Chiellini che è infortunato. Andiamo a dare uno sguardo alla possibile lista dei convocati di Roberto Mancini.

Portieri: Donnarumma, Perin, Sirigu. Terzini: D’Ambrosio, Darmian, De Sciglio, Florenzi, Zappacosta. Centrali: Bonucci, Caldara, Romagnoli, Rugani. Centrocampisti: Cristante, De Rossi, Jorginho, Barella, Pellegrini. Ali: Bernardeschi, Chiesa, Insigne, Politano, Verdi. Attaccanti: Balotelli, Belotti, Immobile. Se Immobile non dovesse farcela, allora Mancini potrebbe puntare su Zaza; stesso discorso, ma a parti invertite, per Barella: se Gagliardini fosse disponibile, allora sarebbe convocato il nerazzurro. La lista è comunque aggiornabile con integrazioni dall’Italia Under 21 da fare in corso d’opera, non è detto che quello suggerito sia l’elenco completo dei convocati.