Convocati Italia, le prime scelte di Roberto Mancini per le tre amichevoli della Nazionale. Ritorna Balotelli, in cinque al debutto in azzurro: ci sono Berardi e Mandragora

Convocati Italia, le novità diramate dal commissario tecnico azzurro Roberto Mancini per l’esordio in Nazionale. Il ritorno di Mario Balotelli è la grande sorpresa di queste prime convocazioni: l’attaccante del Nizza fa ritorno in azzurro dopo quattro anni di assenza. Sono state diramate ufficialmente pochi minuti fa le convocazioni del neo-allenatore Mancini per le sfide contro Arabia Saudita, Francia e Olanda. Per i tre impegni che attendono l’Italia fino agli inizi di giugno il ct ha deciso di convocare trenta giocatori e ben cinque giocatori figurano al debutto assoluto con l’Italia. Si tratta di Berardi, Mandragora, Caldara, Emerson e Baselli.

Di seguito le convocazioni ufficiali di Roberto Mancini e i 30 calciatori, rientrano nel giro azzurro anche Claudio Marchisio e Domenico Criscito:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Genoa), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Leonardo Bonucci (Milan), Mattia Caldara (Atalanta), Domenico Criscito (Zenit San Pietroburgo), Danilo D’Ambrosio (Inter), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessio Romagnoli (Milan), Daniele Rugani (Juventus), Davide Zappacosta (Chelsea);

Centrocampisti: Daniele Baselli (Torino), Giacomo Bonaventura (Milan), Bryan Cristante (Atalanta), Alessandro Florenzi (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Napoli), Rolando Mandragora (Crotone), Claudio Marchisio (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma);

Attaccanti: Mario Balotelli (Nizza), Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Sassuolo), Simone Verdi (Bologna), Simone Zaza (Valencia).