Convocati Juventus per la sfida contro il Parma di Serie A: Il tecnico Tudor ha deciso! Ci saranno Yildiz e Koopmeiners? La lista completa

Alle 18.30 di oggi la Juventus affronterà il Parma in trasferta, in una gara valida per la trentatreesima giornata di Serie A. Tra i convocati scelti da Tudor figura Yildiz, mentre Koopmeiners non prenderà parte alla spedizione.