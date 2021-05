Convocati Juventus per il Milan: rientrano Chiesa e Demiral. I dettagli

Buone notizie per Andrea Pirlo che ritrova Federico Chiesa e Merih Demiral per la gara contro il Milan: la lista dei convocati

Buone notizie per Andrea Pirlo in vista della sfida di stasera contro il Milan. Il tecnico bianconero ritrova Federico Chiesa e Merih Demiral per la gara contro i rossoneri e può finalmente convocare quasi tutto il gruppo squadra, fatta eccezione per Frabotta assente anche contro l’Udinese.

Gara fondamentale per la Juventus che con una vittoria potrebbe far fuori il Milan dalla lotta Champions, tenendo conto dei risultati del Napoli (vittoria ieri contro lo Spezia) e dell’Atalanta oggi contro il Parma.

