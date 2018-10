Convocati Napoli-Roma, 10^ giornata di Serie A 2018/2019: Ancelotti ritrova Ghoulam, ancora out l’infortunato Simone Verdi

Convocati Napoli-Roma, sono venti i calciatori selezionati da Carlo Ancelotti per la sfida in programma domani allo stadio San Paolo e valida per la decima giornata di Serie A 2018/2019. Confermata l’assenza dell’infortunato Simone Verdi, ma il tecnico di Reggiolo può sorridere: oltre a Lorenzo Insigne, figura all’interno dell’elenco anche Faouzi Ghoulam. Prima chiamata anche per Daniele, giovane portiere classe 2002.

Ecco l’elenco completo dei calciatori convocati da Carlo Ancelotti per la sfida in programma contro i giallorossi: Karnezis, Ospina, Daniele, Albiol, Malcuit, Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam, Mario Rui, Hysaj, Rog, Allan, Diawara, Hamsik, Zielinski, Fabian Ruiz, Callejon, Insigne, Milik, Mertens.