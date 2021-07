Convocati Parma per il ritiro estivo: la lista di Maresca

Il Parma ha diramato la lista dei convocati per il ritiro estivo a Castelrotto: ecco la lista di Enzo Maresca

Il Parma di Enzo Maresca ha diramato la lista dei convocati per il ritiro estivo a Castelrotto. Tanti gli assenti: Sepe, Laurini, Pezzella, Sprocati, Grassi, Karamoh, Dermaku, Ricci, Adortante, Traorè e Inglese (l’attaccante non è in lista per via dell’infortunio e non per ragioni di mercato).

Portieri: Buffon, Colombi, Rinaldi, Turk.

Difensori: Balogh, Busi, Dierckx, Gagliolo, S. Iacoponi, Osorio, Vaglica, Valenti, Zagaritis.

Centrocampisti: Bernabé, Brugman, Brunetta, Camara, Hernani, Juric, Kucka, Kurtic, Sohm, Vazquez.

Attaccanti: Benedyczak, D. Iacoponi, Man, Marconi, Mihaila, Sits.