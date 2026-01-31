Convocati Pisa per il Sassuolo, la lista completa di Gilardino: la scelta su Stojikovic. Tutte le decisioni prese dal tecnico per la sfida di oggi

Il sipario sul sabato di Serie A si alza nella suggestiva cornice dell’Arena Garibaldi, teatro di una delicatissima sfida in chiave salvezza tra il Pisa e il Sassuolo. Alberto Gilardino, tecnico della compagine toscana, ha diramato la lista dei 25 convocati per il match, portando con sé alcune novità sostanziali. L’allenatore dei Nerazzurri può finalmente sorridere per il recupero di Calvin Stengs, il fantasista olandese fondamentale per innescare le punte, e per la prima chiamata del neoacquisto Stojikovic, pronto a dare il suo contributo. Tuttavia, l’emergenza non è del tutto rientrata: l’infermeria resta affollata, costringendo la squadra di casa a rinunciare a pedine di esperienza come i veterani Raul Albiol e Juan Cuadrado, oltre agli indisponibili Denoon, Lusuardi, Vural e al portiere croato Adrian Semper.

Portieri: Guizzo, Nicolas, Scuffet.

Difensori: Angori, Bozhinov, Calabresi, Canestrelli, Caracciolo, Esteves, Coppola.

Centrocampisti: Aebischer, Akinsanmiro, Hojholt, Leris, Lorran, Loyola, Marin, Piccinini, Touré.

Attaccanti: Durosinmi, Meister, Moreo, Tramoni, Stengs, Stojikovic.

