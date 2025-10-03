Convocati Polonia, UFFICIALE la lista in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2026 - Calcio News 24

Convocati Polonia: ufficiale la lista per le sfide contro Nuova Zelanda e Lituania

La Federazione calcistica polacca ha diramato l’elenco ufficiale dei convocati della Polonia per il ritiro di ottobre, in vista dei prossimi impegni della Nazionale. Il commissario tecnico Jan Urban, subentrato nei mesi scorsi alla guida della squadra, ha selezionato i calciatori che prenderanno parte sia all’amichevole contro la Nuova Zelanda che alla gara fondamentale contro la Lituania, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Tra i convocati della Polonia, spicca il nome di Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, che ha recentemente ottenuto il suo primo impiego da titolare in maglia nerazzurra nella vittoria in Champions League contro lo Slavia Praga. Per Zielinski si tratta di un ritorno in nazionale che conferma la sua centralità nel progetto tecnico di Urban, soprattutto in una fase cruciale del cammino verso il prossimo Mondiale.

Zielinski guida la mediana, torna anche Lewandowski tra i convocati della Polonia

Nel gruppo dei convocati della Polonia figurano anche nomi di grande esperienza come Robert Lewandowski, ancora al centro dell’attacco nonostante l’età, e Krzysztof Piatek, pronto a offrire alternative offensive. La selezione punta su un mix di veterani e giovani talenti, con l’obiettivo di affrontare con equilibrio sia il test amichevole contro la Nuova Zelanda che il match ufficiale contro la Lituania, decisivo per le sorti nel girone di qualificazione.

Elenco ufficiale dei convocati Polonia

Portieri: Dragowski, Grabara, Skorupski, Tobiasz

Difensori: Bednarek, Cash, Kedziora, Kiwior, Pyrka, Wisniewski, Wszolek, Ziólkowski

Centrocampisti: Frankowski, Grosicki, Kaminski, Kapustka, Kozlowski, Piotrowski, Skóras, Slisz, Szymanski, Zielinski

Attaccanti: Lewandowski, Piatek, Swiderski

Con queste scelte, il CT Jan Urban punta a ottenere una risposta convincente dal gruppo e soprattutto continuità nei risultati. Gli occhi sono puntati in particolare sulla sfida contro la Lituania, che potrebbe rappresentare uno snodo cruciale per le ambizioni mondiali della nazionale biancorossa. Il gruppo dei convocati della Polonia si radunerà nei prossimi giorni per iniziare la preparazione, con l’obiettivo di affrontare al meglio le due partite in programma.