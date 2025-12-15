Convocati Roma, le scelte di Gasperini per la sfida interna contro il Como di Serie A! El Aynaoui resta fuori dalla lista dei convocati: con lui altri due nomi

Convocati Roma, le scelte di Gasperini per la sfida interna contro il Como di Serie A: El Aynaoui resta fuori dalla lista insieme ad altri due giocatori

Alla vigilia della sfida contro il Como, valida per la 15ª giornata di Serie A, Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati della Roma. Un elenco che certifica alcune assenze importanti e conferma le scelte obbligate del tecnico giallorosso, chiamato a gestire rotazioni e indisponibilità in una fase delicata della stagione.

Non figura tra i convocati El Aynaoui, centrocampista marocchino ancora fermo ai box, così come Artem Dovbyk, attaccante ucraino alle prese con problemi fisici. Assenza forzata anche per Zeki Celik, esterno difensivo turco squalificato. Tre defezioni che riducono le opzioni soprattutto tra mediana e corsie laterali, ma che non cambiano l’assetto di base pensato da Gasperini.

Tra i pali spazio a Mile Svilar, portiere titolare giallorosso, affiancato da Gollini e Vasquez. In difesa il tecnico potrà contare su un reparto numericamente ampio, con Mancini, Ndicka e Hermoso come riferimenti centrali, oltre alla versatilità di Angelino, Tsimikas e Rensch sulle fasce. Presenti anche i giovani Wesley, Ziolkowski e Ghilardi.

A centrocampo spiccano Cristante e Pellegrini, leader tecnici ed emotivi della squadra, con Kone, Baldanzi e Pisilli pronti a garantire dinamismo e qualità. In attacco, Gasperini si affida al talento di Paulo Dybala, supportato da Soulé, El Shaarawy, Bailey e Ferguson.

La Roma cerca punti pesanti contro il Como per restare agganciata alle zone alte della classifica e dare continuità al proprio cammino. Le scelte di Gasperini riflettono equilibrio e pragmatismo, in attesa di recuperare uomini chiave nelle prossime settimane.

LA LISTA COMPLETA

Portieri: Svilar, Gollini, Vasquez.

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Kone, Baldanzi, Pisilli.

Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy.