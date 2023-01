Convocati Spezia, Verde e Dragowski di nuovo in gruppo

I convocati dello Spezia per la partita di domani contro il Lecce: la buona notizia per Gotti è il recupero di Dragowski

Lo Spezia ha reso nota la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Lecce. Buone notizie per Gotti, che recupera molti giocatori, tra cui Verde in attacco e soprattutto Dragowski in porta.

Portieri: Dragowski, Zovko, Dido.

Difensori: Holm, Ampadu, Moutinho, Reca, Kiwior, Hristov, Ferrer, Amian, Caldara, NIkolaou.

Centrocampisti: Bourabia, Sala, Ekdal, Bastoni, Kovalenko, Ellertsson, Agudelo.

Attaccanti: Verde, Gyasi, Nzola, Maldini, Strelec, Sanca.