Convocati Uruguay: cinque “italiani” chiamati da Tabarez

Oscar Tabarez ha diramato la lista dei convocati dell’Uruguay per le gare di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022

Oscar Tabarez ha diramato la lista dei convocati per le gare di qualificazioni dell’Uruguay per i prossimi Mondiali in Qatar nel 2022. Cinque “italiani” chiamati dal commissario tecnico: Godin e Nandez (Cagliari), Caceres (Fiorentina), Bentancur (Juventus), Vecino (Inter).

Portieri: Muslera, Campana

Difensori: Godin, Gimenez, Coates, Araujo, Caceres, D. Suarez, Vina.

Centrocampisti: Arambarri, Torreira, Bentancur, Vecino, Valverde, Gorriaran, Nandez, De la Cruz.

Attaccanti: Rodriguez, De Arrascaeta, Gomez, Stuani, Nunez, Suarez.