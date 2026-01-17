Coppa d’Africa, Lookman regala il terzo posto alla Nigeria: battuto l’Egitto ai rigori della finalina! Ecco com’è andata la sfida di oggi

Cala il sipario sulla penultima recita della Coppa d’Africa 2025 con il verdetto della “finalina”. La Nigeria conquista la medaglia di bronzo superando l’Egitto al termine di una sfida equilibrata e tesa, decisa solamente alla lotteria dei calci di rigore dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi su un bloccato 0-0. Le Super Eagles, ancora scottate dall’eliminazione in semifinale contro i padroni di casa del Marocco, trovano il riscatto dal dischetto, lasciando i Faraoni al quarto posto e con l’amaro in bocca.

L’eroe della serata è senza dubbio Ademola Lookman. L’attaccante di proprietà dell’Atalanta, entrato in campo nella ripresa per spaccare la partita, si è preso la pesante responsabilità di calciare il rigore decisivo, trasformandolo con freddezza glaciale. Destino opposto per Mohamed Salah: il fuoriclasse del Liverpool, già sconfitto nel duello a distanza con Mané contro il Senegal, ha aperto la sequenza degli errori sbagliando il primo penalty. Una serata da incubo per l’attacco egiziano, condannato anche dall’errore di Omar Marmoush, stella dell’Eintracht. Ininfluente, per la Nigeria, il tiro fallito dal centrocampista della Lazio, Fisayo Dele-Bashiru, grazie alla precisione dei compagni Adams, Simon e Iwobi.

Mentre l’attenzione internazionale si sposta sulla finalissima tra Marocco e Senegal, per i club italiani è tempo di riaccogliere i propri tesserati. Oltre a Dele-Bashiru e al giovane Ebenezer Akinsanmiro del Pisa, rientra a Bergamo proprio Lookman. Il suo ritorno alla corte di Raffaele Palladino, tuttavia, si intreccia con complesse dinamiche di mercato. L’arrivo in nerazzurro di Giacomo Raspadori potrebbe ridurre il minutaggio del nigeriano, alimentando i dubbi sulla sua permanenza. Sullo sfondo restano vigili le potenze economiche della Süper Lig turca: il Fenerbahce monitora la situazione, pronto a un possibile assalto finale nelle ultime ore di trattative.