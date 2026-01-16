Liverpool, Salah presto di ritorno dalla Coppa d’Africa! Slot lo accoglie così: indizio sul suo futuro? Parole importanti per l’egiziano…

Liverpool, il tecnico Arne Slot ha speso parole importanti nei confronti di Mohamed Salah, che presto sarà di ritorno dalla Coppa d’Africa

Vigilia di Premier League ad Anfield, dove il Liverpool si prepara ad affrontare il Burnley con l’obiettivo di mantenere alto il ritmo in campionato. Arne Slot ha parlato in conferenza stampa toccando temi delicati legati alla gestione dello spogliatoio e al rientro delle stelle internazionali.

Il caso Robertson: maturità e leadership

Il primo punto toccato dall’allenatore riguarda la gestione di Andrew Robertson. L’esperto terzino sinistro scozzese ha visto il suo minutaggio ridursi in favore di nuove rotazioni tattiche. Slot ha voluto pubblicamente elogiare l’atteggiamento del suo veterano: “Robertson è stato molto maturo e ho capito tutto quello che ha detto. Ogni giocatore dovrebbe provare la stessa sensazione se non è titolare in ogni partita”, ha spiegato il tecnico. Le parole di Slot confermano l’importanza di Robertson non solo come atleta, ma come leader morale: “Sono davvero felice di sapere che trova gioia nel suo ruolo attuale e capisce quanto sia importante per questo club. Non ha giocato quanto avrebbe sperato, ma quello che ha detto ai media è stato un grande complimento”. Un messaggio chiaro: la coesione del gruppo viene prima delle individualità.

L’attesa per Salah: il ritorno del Re

L’attenzione si è poi spostata su Mohamed Salah. Il fuoriclasse egiziano è atteso a Merseyside dopo l’ultimo impegno in Coppa d’Africa (la finale per il terzo posto prevista per sabato). Slot non ha nascosto l’entusiasmo per il suo rientro, sottolineando come la presenza del numero 11 sia imprescindibile a prescindere dall’abbondanza della rosa: “Prima di tutto, giocherà una partita importante per l’Egitto sabato e poi tornerà. Mo è stato così importante per questo club e per me“. Il tecnico ha poi chiuso con una battuta che sa di investitura totale: “Anche se avessi 15 attaccanti, sarei felice di rivedere Mo. Sono felice di averlo di nuovo con noi dopo la partita di domani“. Il Liverpool è pronto a riabbracciare il suo Faraone per il finale di stagione.