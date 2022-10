Coppa Italia, Cremonese avanti ai supplementari

La Cremonese avanza in Coppa Italia superando il Modena: gara risolta ai supplementari dal gol di Sernicola

La Cremonese supera il turno di Coppa Italia dopo una partita piena di emozioni contro il Modena e finita 4-2 per i lombardi.

Il Modena affronta una partita in salita, rimanendo in 10 dopo il rosso a Magnino al 22′. Nella ripresa la squadra di Alvini va in vantaggio con Okereke al 77′, seguito dal rapido raddoppio di Afena-Gyan all’84’. Sembra tutto finito, ma Diaw all’89’ accorcia le distanze da penalty e poi, un minuto dopo, trova il pari. Nei supplementari Sernicola trova due gol che valgono la vittoria dei grigiorossi.