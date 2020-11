Coppa Italia, Empoli-Brescia 3-0 a tavolino: i toscani affrontano il Napoli

Il Giudice Sportivo ha comminato la sconfitta a tavolino per 0-3 al Brescia per la gara non disputata in Coppa Italia contro il brescia

Il Giudice Sportivo decide per il 3-0 a tavolino in Empoli-Brescia di Coppa Italia. I bresciani avevano disertato la gara per tante assenze causa Covid. I toscani, dunque, affronteranno il Napoli agli ottavi di Coppa Italia.

«Gara Soc- EMPOLI – Soc. BRESCIA

Il Giudice Sportivo, rilevato che dal referto arbitrale si evince che la gara non si è disputata a causa della mancata presentazione della soc. Brescia; visti l’art. 10 comma 4 CGS e l’art. 55 comma 1 N.O.I.F.; delibera di sanzionare la Soc. BRESCIA con la perdita della gara con il punteggio di 0-3».