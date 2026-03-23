Coppola svela: «Italia? Non voglio gufarla, ma la qualità del gruppo c’è. Sull’interesse del Milan e della Juventus posso dire questa cosa»

Coppola, difensore del Paris FC, ha parlato così degli imminenti playoff Mondiali con l’Italia e dell’interesse di Milan e Juve nei suoi confronti

Il difensore Diego Coppola sta attraversando una fase cruciale della sua carriera. Diviso tra la nuova avventura in Francia con la maglia del Paris FC e l’attesa per i delicati playoff Mondiali con l’Italia, il centrale classe 2003 si è raccontato a Gianlucadimarzio.com, parlando del suo trasferimento, del legame con il Brighton e delle sue ambizioni future.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La scelta del Paris FC e il legame con il Brighton

Dopo l’inizio di stagione in Premier League, la decisione di trasferirsi in prestito è stata dettata dalla necessità di trovare spazio: “Se la città ha avuto un ruolo chiave nel mio trasferimento? No, non era quello (ride, ndr). Si trattava vivere una nuova esperienza che potesse darmi qualcosa in più, dato che nel campionato italiano ho già giocato quattro anni. Con il Brighton abbiamo pensato che fosse la scelta migliore. Oggi dico che è così, però vedremo in futuro”.

Sull’ottimo momento sportivo della squadra parigina, il difensore precisa: “Mancano ancora delle partite, però siamo sulla buona strada. Siamo a un passo ma noi guardiamo in alto in realtà. Guardiamo le squadre che sono davanti a noi e non quelle dietro di noi. Dobbiamo far bene e continuare così”.

Non manca un pensiero al Brighton e al tecnico Fabian Hürzeler: “Ho chiesto io di andare perché volevo più minutaggio, loro non volevano mandarmi via. A Hürzeler sarebbe piaciuto trattenermi per il gruppo, perché avevo stretto con i ragazzi e i giovani. Poi però hanno capito le mie esigenze, perché, anche per la mia crescita come giocatore, era la scelta migliore dato che tornerò lì prima o poi”.

Il sogno Azzurro e il futuro: Serie A o Premier League?

Alle porte ci sono i decisivi playoff contro l’Irlanda del Nord. Sulla rincorsa ai Mondiali, Coppola ripone grande fiducia nel CT: “Non voglio gufarla, non voglio dire niente, però penso che la qualità dei giocatori e del gruppo ci sia. Penso che il mister dia tanto a tutti: è la persona che serviva per il suo carattere.”

Sul fronte del calciomercato, in passato si era parlato di un forte interesse della Juventus, ma il giocatore fa chiarezza: “Sicuramente la Juventus è una grandissima squadra, ma non ho mai saputo niente.” Guardando alle ambizioni future, la scelta tra una big di Serie A e i top club d’Oltremanica è netta: “Tra Milan, Inter, Juventus oppure Man City, Liverpool, Arsenal? Scelgo le squadre inglesi. So che l’esperienza della Premier League non capita tutti gli anni. Sono grandi squadre in un campionato molto competitivo. E lì è bellissimo giocare tutte le partite”.