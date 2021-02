Cordoba: «Inter coesa e affascinante nonostante Suning» – VIDEO

Ivan Ramiro Cordoba ha parlato a Perform Stats News della stagione dell’Inter: queste le parole dell’ex difensore colombiano

QUESTIONE SOCIETARIA – «Sono perturbanti le voci che arrivano da un po’ di giorni. Antonio Conte e il suo staff hanno fatto un lavoro molto accurato, perché non è facile tenere una squadra così unita quando ci sono certe voci. Non sempre riesci ad avere una squadra così concentrata in un momento così particolare».

DERBY – «L’Inter è stata determinata, ha curato tutti i particolari e ha fatto queste ripartenze micidiali. Diciamo che è stata un’Inter perfetta, che ora deve fare i conti solo con se stessa. Questi tre punti valgono solo se vinci la prossima partita. Mi affascina però vedere un gruppo che lavora così coeso, con certi meccanismi, che sa giocare col pensiero. Ognuno sa il movimento che fa il compagno, se sbagli c’è già il tuo difensore pronto a coprirti le spalle».