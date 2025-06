Corea del Nord-Kirghizistan: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Runrado Stadium andrà in scena la sfida tra Corea del Nord-Kirghizistan: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Runrado Stadium di Pyongyang si giocherà la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali tra Corea del Nord-Kirghizistan. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Corea del Nord: Kang; Choe, Kuk CJ, Kim Y, Kim S; Chung-song, Kuk CK, Kim K, Il-song; Kuk-jin, Jo-guk.

Kirghizistan: Tokotaev; Mishchenko, Zarypbekov, Kozubaev, Bekberdinov, Kenzhebaev; Merk, Shukurov, Abdurakhmanov; Kojo, Alykulov.

Orario e dove vederla in tv

Corea del Nord-Kirghizistan si gioca alle ore 20:15 di giovedì 5 giugno per la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali. Verrà trasmessa in diretta in streaming e gratis per tutti sulla piattaforma ONEFOOTBALL. Non è prevista alcuna trasmissione televisiva.