Corrado pre Juve Pisa: «Ho visto i dirigenti del Bologna in imbarazzo, da troppo tempo non giocavamo contro grandi squadre»

Il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match di campionato contro la Juventus

Intervenuto nel corso del prepartita di Juventus Pisa, il presidente dei toscani, Giuseppe Corrado, ha presentato così il match valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

SUL MATCH DI OGGI CONTRO LA JUVE – «Da troppo tempo il Pisa non giocava contro le grandi squadre, Torino è la mia città e ogni volta che torno la trovo sempre più bella e attraente anche se il mio è un giudizio di parte. Non siamo mai andati sotto, ripercorrendo le ultime due partite non avemmo demeritato anzi verosimilmente col Bologna potevamo essere in vantaggio e invece l’avversario ha fatto un gol contro le leggi della fisica. Ho visto che gli stessi dirigenti del Bologna erano quasi in imbarazzo per aver vinto una partita che non era nelle loro attese».

SALVEZZA – «Dovremo fare qualche risultato importante, ormai le grandi squadre le abbiamo incontrate quasi tutte: ci rimane la Juventus, la Roma ma anche il Como. Poi avremo gli scontri diretti però abbiamo anche tanti punti di distacco, chiaro che diventa sempre più difficile. Sapevamo che avremmo fatto fatica, per fare un percorso secondo quelli che sono i nostri principi che devono far crescere la società per avere la certezza che quando risaliremo in Serie A lo faremo per rimanerci».