Correa Inter, la Lazio chiede più soldi: il motivo è “contrattuale”

Calciomercato Inter: la Lazio continua a chiedere più soldi per Correa e il motivo riguarderebbe un vecchio accordo col Siviglia

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa Correa Inter. La Lazio vorrebbe monetizzare il più possibile dalla cessione del Tucu, non basta infatti la prima offerta nerazzurra da 25 milioni + bonus.

In queste ore è atteso il rilancio nerazzurro, che non dovrebbe però eguagliare la richiesta della Lazio da 35 milioni + bonus. Il motivo principale per cui i romani non intendono abbassare le pretese è legato al riconoscimento del 20% del cartellino di Correa che la Lazio deve riconoscere al Siviglia dopo averne acquistato il cartellino nel 2018.