Correa lascia il ritiro: non ci sarà per Inter Juventus

Joaquin Correa non sarà disponibile per la partita tra Inter e Juventus: l’attaccante argentino ha lasciato il ritiro

Non ci sono buone notizie per l’Inter in vista del big match di domani contro la Juventus. Come anticipato anche da Simone Inzaghi, infatti, non sarà disponibile Joaquin Correa, che sta avendo ancora problemi dopo l’infortunio in Nazionale.

Come riporta Sky Sport, il Tucu avrebbe già lasciato il ritiro della squadra ad Appiano Gentile.