Corsa Champions, è lotta per il quarto posto: Juve e le romane a 63, il Bologna un punto sotto

Corsa Champions League, bagarre per il quarto posto: Juve e le due romane appaiate, il Bologna un punto dietro e ancora tre giornate

La corsa Champions entra nel vivo con sei squadre in lotta per due posti: Roma, Lazio e Juve sono appaiate a 63 punti, mentre l’Atalanta è salita a quota 68 e vede l’obiettivo sempre più vicino. I giallorossi di Ranieri sono in vantaggio nella classifica avulsa grazie agli scontri diretti favorevoli, ma tutto si deciderà nei prossimi scontri chiave: Lazio-Juve e Atalanta-Roma saranno incroci decisivi per il destino europeo. Il Bologna, fermato sul pari dalla Juve, è ora costretto a vincere a San Siro per restare in scia, mentre la Fiorentina, a -4 dal quarto posto, sembra ormai tagliata fuori.

L’Atalanta è al momento la meglio posizionata, ma non ancora certa della qualificazione: contro la Roma potrebbe chiudere i conti, soprattutto se Lazio e Juventus dovessero pareggiare. Ogni passo falso può costare carissimo in un finale di stagione che si preannuncia infuocato, con il margine di errore ridotto al minimo e la classifica che può cambiare volto a ogni giornata.