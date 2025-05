Tudor: «Un punto importante in un campo difficile; adesso andiamo a Roma con fiducia» - Calcio News 24

Le parole di Igor Tudor, tecnico della Juve, dopo il pareggio ottenuto dai bianconeri in trasferta contro il Bologna

Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Juve contro il Bologna. Di seguito le parole del tecnico bianconero.

PAROLE – «Abbiamo preparato la partita in maniera diversa con un 3-5-2 per andare negli spazi e battagliare dal punto di visto fisico. Qui non è mai facile, loro hanno un entusiasmo che mi ha fatto pensare di preparare la partita in questo modo. È un buon punto, sono contento. Una partita solida in un campo dove hanno sofferto tante squadre».

SULL’ATTACCO – «L’avevamo preparata diversa, loro ti vengono a uomo con la loro fisicità e abbiamo scelto questa strada. È chiaro che uno vuole sempre dominare e fare il suo calcio ma per il momento che abbiamo ora è un buon punto e guardiamo avanti. Andiamo con fiducia a giocare contro la Lazio».

PRECISIONE – «Due o tre occasioni per arrivare al gol e poi il fuorigioco. Ma i ragazzi hanno dato tutto e quindi è magari mancata un po’ di lucidità. I cambi mi sono piaciuti e anche nel secondo tempo abbiamo avuto qualche occasione».

LAZIO-JUVE DECISIVA – «Penso che anche a Roma ,come ho detto prima di questa partita, non sarà decisiva. Bisogna giocare una partita alla volta. Le prossime tre partite penso che saranno della stessa difficoltà».