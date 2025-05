Corsa Scudetto, Stramaccioni commenta: «Lotta bellissima, 15 squadre su 20 con un obiettivo. L’Inter? Finirà con 59 partite»

Intervenuto alla Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore di Inter e Udinese, attualmente voce a Dazn, Andrea Stramaccioni, ha commentato la penultima giornata di campionato, in particolare in riferimento alla lotta scudetto che vede protagonisti i nerazzurri e il Napoli.

SERIE A – «Una lotta bellissima, entusiasmante, piena di colpi di scena. La cosa che mi ha sorpreso di più, e di cui non ricordo nulla di simile alla penultima giornata, è vedere 15 squadre su 20 che sono ancora in lotta per un obiettivo. Bellissimo»

NAPOLI-INTER – «Parliamo di due tecnici straordinari. Conte è una certezza, Inzaghi è la new entry nel gotha dei migliori allenatori italiani degli ultimi anni. Entrambi maniaci del lavoro e del dettaglio, in continua evoluzione e aggiornamento. Dopo anni di ferreo utilizzo della difesa a tre, Antonio ha dimostrato un’enorme flessibilità tattica. Simone ha gestito al meglio una Champions ad altissimo dispendio centrando una finale epica e rimanendo aggrappato allo Scudetto. Se pensiamo che tra i due è stata staffetta proprio all’Inter… Beh, il cerchio si chiude».

QUANTO HA INCISO L’EUROPA – «Tanto, tantissimo. Giocare ogni tre giorni è fortemente condizionante. E la settimana del sorpasso che al momento sta decidendo il campionato è quella in cui l’Inter ha perso contro Bologna, Milan e Roma e che per me è stata l’emblema. L’Inter terminerà la stagione con 59 gare contro 41 del Napoli, è come se avesse giocato un girone di ritorno in più. Una differenza enorme nella gestione dei giocatori».